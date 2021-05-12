В Копейске в частном доме произошел пожар

Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру сложности

Вечером 10 мая в Копейске Челябинской области загорелся частный дом на двух хозяев. Пожарные работали на месте ЧП по повышенному номеру сложности. Подробнее рассказали в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар произошел в доме, расположенном на улице Свердлова. Хозяева, почувствовав дым, сразу же эвакуировались и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС, прибыв на место, увидели открытое горение одной половины дома. Существовала угроза распространения огня на другую половину.

«Спасатели работали по повышенному номеру сложности. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте работало 6 единиц техники и 21 человек личного состава»,— сообщили в пресс-службе гарнизона.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.