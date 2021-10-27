В Копейске в 16‑этажном доме загорелась квартира

Пострадавших в результате ЧП нет

Сегодня утром в Копейске в многоэтажном доме загорелась квартира. В результате огонь уничтожил мебель и б/у вещи, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщения о пожаре в квартире в 16-этажном доме, расположенном по улице Ленина, 81, появились в социальных сетях около восьми часов утра. По словам очевидцев, на место прибыли шесть пожарных автомобилей и машина скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области ИА «Первое областное» уточнили, что пожар произошел в одной из квартир на 12-м этаже, на площади 10 квадратных метров горела мебель и вещи.

«Пострадавших нет. По маршевым лестницам в сопровождении пожарных спасено 5 человек (взрослые). 15 человек, в том числе 5 детей, эвакуировались из здания самостоятельно»,— сообщили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причины возгорания предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.