В Копейске установили личность подростка, четыре раза сообщившего о минировании школы

Возбуждено уголовное дело

Оперативники установили личность подростка, который четыре раза сорвал занятия в одной из школ Копейска, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что юноша отправлял сообщения о минировании на электронную почты школы. Каждое поступившее сообщение отрабатывали сотрудники экстренных служб.

В настоящее время с копейчанином работают оперативники и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. На профилактических учетах в органах внутренних дел подросток не состоял, в поле зрения правоохранительных структур он и его семья не попадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

«Полицейские напоминают, что в результате подобных противоправных действий причиняется материальный ущерб и гражданам, и государству, так как на место происшествия незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи. В учреждениях и на предприятиях приостанавливается рабочий процесс, срываются графики выполнения заданий, работники вынуждены отвлечься от выполнения своих ежедневных обязанностей», — уточнили в региональном полицейском главке.

Вынужденное отвлечение сил и средств для предотвращения мнимой угрозы мешает решению реальных задач безопасности.