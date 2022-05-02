В Копейске пьяный водитель врезался в машину ГИБДД

Нарушитель пытался уйти от преследования правоохранителей

Вечером 1 мая в Копейске нетрезвый водитель без прав проигнорировал требование полицейских остановится, продолжил движение и, уходя от погони, совершил двойное ДТП. В отношении мужчины составлены административные протоколы, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел около 23 часов. Сотрудники ДПС, патрулируя движение, потребовали от водителя автомобиля «Ниссан Куб» остановиться. Однако автомобилист продолжил движение. Полицейские организовали преследование.

Около дома № 3 по переулку Свободы водитель не справился с управлением и въехал в дерево. Несмотря на это, он снова попытался скрыться от полицейских: нарушитель сделал движение задним ходом и хотел ехать дальше, но наехал на стоящий сзади патрульный автомобиль.

«В ходе мероприятий, проведенных на месте ДТП, сотрудниками полиции было установлено, что за рулем автомобиля „Ниссан Куб“ находился 26-летний мужчина, не имеющий прав на управление транспортным средством и находившийся за рулем в состоянии опьянения»,— уточнили в ведомстве.

В его отношении составлены два протокола: управление транспортом в состоянии опьянения и без прав, а также невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля.