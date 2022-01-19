В Копейске ученик 9‑го класса умер на уроке физкультуры

На месте работают следователи

Сегодня, 19 января, ученику 9 класса в копейской школе № 7 стало плохо на уроке физкультуры. Подросток скончался. Информация об этом появилась в городском паблике «Копейск в теме» в социальной сети. Сообщение о смерти школьника подтвердили в мэрии.

«Днем 19 января ученику 9 класса школы № 7 стало плохо на уроке физкультуры. Были оперативно проведены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не помогли. Сейчас на месте работают следственные органы. Причина смерти выясняется. Администрация Копейского городского округа держит ситуацию на контроле», — сообщили в мэрии.