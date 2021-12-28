В Копейске участковый пойдёт под суд за поддельный протокол

На бывшего полицейского завели уголовное дело

Прокуратура Копейска утвердила обвинения бывшему участковому за превышение полномочий. Бывший полицейский написал поддельный протокол от имени заявителя, а после вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела.



По версии следствия в мае 2020 года бывший участковый проводил доследственную проверку о краже из сетевого магазина и, чтобы избежать возбуждения уголовного дела сам изготовил поддельный протокол принятия устного заявления и объяснение.

На бывшего служащего заведено уголовное дело за кражу по предварительному сговору. Мужчина уволен из полиции, а дело направлено в Копейский городской суд Челябинской области для рассмотрения.