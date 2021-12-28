Прокуратура Копейска утвердила обвинения бывшему участковому за превышение полномочий. Бывший полицейский написал поддельный протокол от имени заявителя, а после вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
По версии следствия в мае 2020 года бывший участковый проводил доследственную проверку о краже из сетевого магазина и, чтобы избежать возбуждения уголовного дела сам изготовил поддельный протокол принятия устного заявления и объяснение.
На бывшего служащего заведено уголовное дело за кражу по предварительному сговору. Мужчина уволен из полиции, а дело направлено в Копейский городской суд Челябинской области для рассмотрения.