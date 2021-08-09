В Копейске трое подростков пострадали в ДТП с фурой

За рулем легковушки был водитель без прав

В Копейске автомобиль «Запорожец» попал под фуру. Пострадали трое подростков. Об этом сообщили в городском пожарно-спасательном гарнизоне.

Авария случилась в минувшие выходные. По данным ОГИБДД по городу, водитель автомобиля ЗАЗ совершал обгон и столкнулся с автомобилем Volvo. В результате легковушка буквально подмялась под фуру. Троих подростков пришлось извлекать спецсредствами. Известно, что пострадавшим от 13 до 15 лет. Они госпитализированы.

«Водитель „Запорожца“ находился за рулем без права управления транспортным средством. От прохождения медосвидетельствования он отказался», — сообщили в ОГИБДД по Копейску.

Проводится административное расследование.