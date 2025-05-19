В Копейске трехлетний мальчик ударился головой, упав со сломанного игрового комплекса

Прокуратура проводит проверку

В минувшие выходные в Копейске в парке Победы трехлетний мальчик получил травму головы, упав со сломанного игрового комплекса высотой около двух метров. Мальчика увезли в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уточняется, что на одной из «полос препятствий» игрового комплекса отсутствовала деревянная деталь. Мальчик не заметил этого и, лазая по комплексу, упал вниз головой.

«Ребенок осмотрен в медицинском учреждении и направлен домой на амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Прокурор проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации игрового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры.