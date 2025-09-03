В Копейске таксист сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Обошлось без серьезных травм. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГАИ.
Ребенок перебегал пешеходный переход на улице Кирова, и на него наехал таксист. Мальчик дождался, пока остановится одна машина, но не обратил внимания на другую. Удар был таким, что школьника перевернуло в воздухе. Но ребенок смог встать и самостоятельно передвигаться.
Личность мальчика установлена. Его родителей пригласили в ГАИ на беседу.
«Так как ребенок не пострадал, мама решила не обращаться в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции.
Автор: Елизавета Михно