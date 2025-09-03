В Копейске таксист сбил 8‑летнего мальчика на пешеходном переходе

Ребенок не получил серьезных травм

В Копейске таксист сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Обошлось без серьезных травм. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГАИ.

Ребенок перебегал пешеходный переход на улице Кирова, и на него наехал таксист. Мальчик дождался, пока остановится одна машина, но не обратил внимания на другую. Удар был таким, что школьника перевернуло в воздухе. Но ребенок смог встать и самостоятельно передвигаться.



Личность мальчика установлена. Его родителей пригласили в ГАИ на беседу.

«Так как ребенок не пострадал, мама решила не обращаться в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям с просьбой напомнить детям правила дорожн ого движения и лишний раз изучить маршрут от школы до дома. Также они призывают водителей быть особенно внимательными на проезжей части вблизи школ и детских садов. Важно помнить, что если машина, движущаяся по правой полосе, остановилась, следует притормозить. Возможно, из-за нее не видно ребенка на пешеходном переходе.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о случае наезда на самокатчика. Тогда автомобилист сбил мужчину на «зебре». Его увезли в больницу.

Автор: Елизавета Михно