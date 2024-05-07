В Копейске спортсмен пойдет под суд за распространение запрещенных препаратов

Обвиняемый, по версии следствия, склонил к употреблению допинга подопечного

В Копейский городской суд передано дело 26-летнего мастера спорта по бодибилдингу. Его обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ и склонению спортсмена к употреблению препаратов, запрещенных в спорте (статьи 234 УК РФ, 230.1 УК РФ). Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый проводил онлайн-тренировки и распространял сильнодействующие препараты для улучшения показателей в спорте. Мужчина получал от неустановленного лица почтовые отправления с веществами и пересылал их потребителям в Курган, Сургут и Челябинск.

«Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 550 граммов сильнодействующих веществ. Кроме того, обвиняемый, являясь тренером по силовым видам спорта, склонил подопечного спортсмена к использованию сильнодействующих веществ», — рассказали в региональной прокуратуре.

Помимо привлечения к уголовной ответственности спортсмену за незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта в крупном размере и употребление анаболических стероидов может грозить отстранение от участия в официальных соревнованиях на длительный период, сообщили в ГУ МВД по региону.