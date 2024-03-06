В Копейске сотрудница МУП пойдет под суд за хищение премий на 570 тысяч рублей

Женщина подделывала расчетные листы

В Копейский городской суд направили уголовное дело сотрудницы муниципального учреждения. Ее обвиняют в мошенничестве с премиями (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая в период с января 2021 года по июнь 2022 года занижала премии сотрудникам и завышала себе. Недостоверные реестры она предоставляла в банк, а для сокрытия преступления подделывала расчетные листы сотрудников.

«Ущерб бюджету составил 570 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

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