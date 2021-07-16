Сегодня, 16 июля, спецслужбы эвакуировали работников налоговой инспекции в Копейске из-за бесхозной сумки возле здания. Об этом ИА «Первое областное» сообщил источник в администрации города.
После получения сообщения о возможном минировании здание налоговой оцепили силовики. На место прибыли сотрудники МЧС, полиция и кинологи.
«Все службы среагировали быстро. Работали саперы. Тревога оказалась ложной. Взрывного устройства в здании не было», — рассказал инсайдер.
«Была обнаружена бесхозная сумка у здания налоговой. Позже ее хозяин нашелся. Предмет опасности не представлял», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.