В Копейске сотрудников налоговой эвакуировали из‑за сообщения о бомбе

Тревога оказалась ложной

Сегодня, 16 июля, спецслужбы эвакуировали работников налоговой инспекции в Копейске из-за бесхозной сумки возле здания. Об этом ИА «Первое областное» сообщил источник в администрации города.

После получения сообщения о возможном минировании здание налоговой оцепили силовики. На место прибыли сотрудники МЧС, полиция и кинологи.

«Все службы среагировали быстро. Работали саперы. Тревога оказалась ложной. Взрывного устройства в здании не было», — рассказал инсайдер.

«Была обнаружена бесхозная сумка у здания налоговой. Позже ее хозяин нашелся. Предмет опасности не представлял», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

