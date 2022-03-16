В Копейске сотрудники ДПС раскрыли угон китайского автомобиля

Владелец иномарки еще даже не знал, что стал жертвой молодых преступников

В ночь на 15 марта инспекторы ДПС ГИБДД остановили для проверки на одной из копейских улиц автомобиль BYD. Один из находившихся в нем молодых людей заявил полицейским, что иномарку ему подарила бабушка. Предъявить документы на машину он не смог, зато находившийся за рулем старший товарищ «внука» оказался пьян. Сотрудники ДПС доставили обоих в отдел полиции и начали проверку.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, выяснилось, что настоящий владелец китайского авто — 62-летний копейчанин. Узнав о случившемся, мужчина заявил, что ключей от транспорта никому не давал, просто припарковал машину на ночь во дворе многоквартирного дома, где жил. Сразу же автовладелец написал заявление об угоне.

Зачинщиком преступления оказался ранее судимый 27-летний парень, ссылавшийся при встрече с ДПС на бабушку. Он действительно приехал в ту ночь в гости к бабушке, увидел, что дверь квартиры соседей открыта, и просто взял ключи от машины с тумбочки в чужой прихожей. Как утверждает задержанный — чтобы покататься с друзьями.

В итоге бабушкин внук стал обвиняемым по уголовному делу о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ). Поскольку он повторно совершил преступление, то сразу был заключен под стражу. Его приятель-водитель отделался более легко: за вождение в нетрезвом виде он был осужден на 10 суток административного ареста.