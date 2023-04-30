В Копейске школьники заставили свою одноклассницу извиняться на коленях

При этом дети обзывали свою сверстницу и издевались над ней

В Копейске Челябинской области толпа школьников устроила самосуд над одноклассницей за то, что та обсудила внешность одной из девочек. Школьницу поставили на колени и заставили извиняться. Видео конфликта, которое редакция ИА «Первое областное» не будет публиковать на сайте из этических соображений, появилось на странице одного из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что пострадавшая обсудила со своей одноклассницей внешность своей знакомой. Та все передала школьнице. После занятий толпа детей подкараулила девочку, поставила на колени и приказала извиниться за свои слова. При этом дети издевались над школьницей и постоянно употребляли ненормативную лексику.

Также известно, что мама пострадавшей увидела это видео. По ее словам, родители школьников даже не извинились за то, что они издевались над ее дочерью.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» подтвердили произошедшее и сообщили, что все участники инцидента установлены и опрошены.

«С родителями и детьми сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические и воспитательные беседы. В отношении матери конфликтующей стороны возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию“), а несовершеннолетняя девочка, являющаяся зачинщицей конфликта, поставлена на учет в ПДН»,— рассказали в ведомстве.