В Копейске сбили 11-летнего школьника, переходившего дорогу в запрещенном месте

Ребенок в больнице

Утром 22 декабря в Копейске Челябинской области водитель автомобиля «Тойота Марк 2» наехал на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшего госпитализировали, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Копейску.

ЧП произошло в 7:15 утра около дома № 6а по улице Одесской. 25-летний водитель не успел затормозить перед школьником и сбил его.

В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД напомнили о том, что переходить дорогу разрешено только по пешеходным переходам, при этом нужно внимательно следить за тем, останавливается ли транспорт перед «зеброй». Кроме того, не следует выходить на проезжую часть из-за кустов или других объектов, которые мешают водителю видеть пешехода. Также следует помнить о том, что на одежде или сумке должны быть световозвращающие элементы.