В Копейске риелтора будут судить за аферу с маткапиталом

Женщина добивалась выплат незаконным путем

В Копейске пойдет под суд 43-летний риелтор, которая вместе с руководителем челябинского кредитно-потребительского кооператива создала преступную схему использования маткапитала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленница подыскивала владельцев материнского капитала, желающих вопреки законодательству обналичить сертификаты, и вместе со своим подельником создавала фиктивные договоры по оформлению в собственность земельных участков и разрешений на строительство, а также на оплату этих услуг. После пакет фейковых документов она направляла в Социальный фонд.

Всего полицейские выявили три подобных эпизода на сумму свыше 750 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет и крупный штраф. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска на рассмотрение.