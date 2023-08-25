В Копейске разыскивают восьмилетнего мальчика

Ребенок не пришел домой с прогулки

В Копейске разыскивают восьмилетнего Анатолия Черных. Он пропал в поселке Старокамышинске, 24 августа не вернулся домой с прогулки.

«Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Одежда: синий джемпер, темно-серые спортивные штаны, коричневые сандалии, красная кепка», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Если вам известно о местонахождении мальчика, позвоните по бесплатному номеру 8-800-700-54-52 или инфоргам поиска Светлане (89218066613), Екатерине (89636489452).