Рост мальчика — около 140 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
В момент последнего выхода из дома он был в зеленой ветровке, черной толстовке, серых джинсах и черно-белых кроссовках.
Всех, кто видел ребенка или знает что-то о его местонахождении, просят обратиться в полицию или по телефону 8 (800) 700-54-52.
Обновлено в 9:30: мальчик найден, с ним все в порядке. Как сообщили нашему информагентству в ГУ МВД России по Челябинской области, сейчас его везут в отдел полиции для разбирательств.
Известно, что ранее в поле зрения правоохранительных органов подросток не попадал, на профилактическом учете не состоит.
По данным источника ИА «Первое областное», мальчик заночевал в одном из подъездов.