В Копейске разыскивают 13‑летнего мальчика

Он не появлялся дома на протяжении суток

В Копейске разыскивают 13-летнего Дмитрия Рыженкова, который ушел из дома утром 14 октября и пропал. По данным на утро 15 октября, поиски ребенка продолжаются. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Рост мальчика — около 140 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В момент последнего выхода из дома он был в зеленой ветровке, черной толстовке, серых джинсах и черно-белых кроссовках.

Всех, кто видел ребенка или знает что-то о его местонахождении, просят обратиться в полицию или по телефону 8 (800) 700-54-52.

Обновлено в 9:30: мальчик найден, с ним все в порядке. Как сообщили нашему информагентству в ГУ МВД России по Челябинской области, сейчас его везут в отдел полиции для разбирательств.

Известно, что ранее в поле зрения правоохранительных органов подросток не попадал, на профилактическом учете не состоит.

По данным источника ИА «Первое областное», мальчик заночевал в одном из подъездов.