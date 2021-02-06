В Копейске разыскивают 11-летнюю девочку

Школьница ушла из дома в пятницу днем, 5 февраля, и не вернулась

В Копейске Челябинской области разыскивают 11-летнюю девочку. Школьница ушла из дома в минувшую пятницу, 5 февраля, около 16:00 и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Сообщение появилось сегодня ночью в социальных сетях.

«В Копейске потерялся ребенок! Ушла из дома по адресу: улица Железнодорожная, 2а в 16:00, до сих пор у знакомых не появлялась. Зовут Виктория, волосы светлые, была одета в темно-зеленый пуховик, зеленую шапку и белые сапоги. Телефон +7-908-054-96-79. Пожалуйста, помогите!»— написал аноним в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили, что сообщение о пропаже ребенка действительно поступало.

«В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения Третьяковой Виктории Антоновны, 18.02.2009 года рождения»,— уточнили в ведомстве.

В социальных сетях появилось короткое видео, как девочка вышла из дома.

Также местные жители сообщают, что поиски велись всю ночь и до сих пор продолжаются.

Приметы ребенка: рост около 145 см., среднего телосложения, волосы русые, длинные ниже поясницы, глаза голубые, нос курносый, средний, уши средние, губы тонкие, лицо овальной формы.

Из особых примет: родинка возле внешнего края правого глаза.

Была одета: куртка болотного цвета длиной до колен и с капюшоном без меха, вязаная шапка серого цвета с меховыми помпонами «ушки», брюки темные, сапоги белого цвета.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении девочки, обращаться по телефону дежурной части ОМВД России по городу Копейску: 8 (35139) 9-88-22, телефонам службы «102» либо «112».