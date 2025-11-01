В Копейске пьяный угонщик устроил ДТП с пострадавшими

Парню захотелось покатать своих друзей

В Копейске 19-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину своего товарища и попал в ДТП. В результате травмы получил сам водитель и его друзья-пассажиры. Виновника аварии привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением об угоне автомобиля Hyundai Accent обратился местный житель. Он рассказал, что распивал со своим 19-летним товарищем спиртные напитки и в какой-то момент тот похитил иномарку.

Заявленное авто инспекторы нашли быстро: пьяный водитель не успел далеко уехать, так как не справился с управлением и въехал в дерево. В результате травмы средней тяжести получил он сам и два пассажира. Все они доставлены в больницу.

Виновника ДТП привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью (статьи 12.8 и 12.24 КоАП РФ). Угон автомобиля следствие будет рассматривать отдельно.