В Копейске пьяный тракторист расчищал улицы от снега

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В Копейске Челябинской области тракторист занимался уборкой снега в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили 4 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

О странных перемещениях трактора «Беларус», водитель которого, предположительно, занимался уборкой снега, в полицию сообщил местный житель. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 61-летний тракторист пьян.

«Кроме того, выяснилось, что копейчанин ранее был остановлен сотрудниками ГИБДД и подвержен административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда он был привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ („Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“)», — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Копейчанину грозит до двух лет лишения свободы.