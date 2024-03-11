В Копейске пьяный парень угнал авто у доставщика еды

Подозреваемый задержан

В отдел полиции в Копейске обратился доставщик еды. Он сообщил, что пока относил заказ на указанный адрес, неизвестный угнал его автомобиль. Правоохранители, работая по заявлению, задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Угонщиком авто оказался 21-летний безработный местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что увидел оставленный в замке зажигания ключ и решил покататься. Но далеко уехать он не смог: вскоре машина заглохла.

Кроме того, полицейские выяснили, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за кражу у 87‑летней женщины.

В отношении парня возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.