В дежурную часть обратилась 26-летняя владелица Ford. Она сообщила, что машина пропала с парковки одного из домов по проспекту Победы, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Сотрудники полиции установили, что к угону причастен 18-летний сосед потерпевшей по общежитию.
«Молодой человек увидел, что соседка вышла из комнаты, не закрыв дверь, зашел в помещение и похитил ключи от авто. Угонщик был пьян, несколько раз съехал в кювет и врезался в забор жилого дома. Бросив разбитый автомобиль на улице Богдана Хмельницкого, подозреваемый скрылся», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Вскоре парня задержали. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении авто (статья 166 УК РФ).