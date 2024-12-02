В Копейске пьяный парень угнал авто и устроил ДТП

Разбив машину, подозреваемый скрылся с места аварии

В дежурную часть обратилась 26-летняя владелица Ford. Она сообщила, что машина пропала с парковки одного из домов по проспекту Победы, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники полиции установили, что к угону причастен 18-летний сосед потерпевшей по общежитию.

«Молодой человек увидел, что соседка вышла из комнаты, не закрыв дверь, зашел в помещение и похитил ключи от авто. Угонщик был пьян, несколько раз съехал в кювет и врезался в забор жилого дома. Бросив разбитый автомобиль на улице Богдана Хмельницкого, подозреваемый скрылся», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Вскоре парня задержали. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении авто (статья 166 УК РФ).