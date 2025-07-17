В Копейске задержан 55-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство соседей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области. Следствие установило, что он поджег их дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Этому предшествовал конфликт между супружеской парой и злоумышленником. Инцидент произошел вечером 16 июля.
К счастью, соседи — супруги с 13-летним внуком — успели выбраться из горящего дома. Однако ущерб от пожара оценивается не менее чем в 1 миллион рублей.
Полиция и следователи быстро задержали подозреваемого. Сейчас идет следствие, назначаются экспертизы, и собираются доказательства. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство общеопасным способом и умышленном поджоге. Он заключен под стражу.
Автор: Екатерина Распопова