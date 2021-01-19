В Златоусте пропал девятилетний мальчик

Ребенок не ночевал дома

В Златоусте пропал девятилетний Кирилл Емельянов. Мальчик вышел из школы 18 января и до сих пор не вернулся. Мама ребенка обратилась в полицию, поисками занимаются волонтеры и правоохранители.

«Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: черная куртка с красными полосами, светло-синие джинсы, синие ботинки, серая вязаная шапка с помпоном», — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Школьник хорошо ориентируется по городу, может передвигаться на маршрутке или трамвае. Жителей города просят обратить внимание на подростков в ТРК, кафе и на улицах.

Всех, кто видел мальчика, просят сообщить в полицию или по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).