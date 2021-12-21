В Копейске прохожий обнаружил на обочине 23-летнюю девушку с ушибами и переломами

Пострадавшую доставили в больницу

По дороге к поселку Вахрушево прохожий заметил в снегу девушку. Она находилась без сознания, с множественными ушибами и переломами. Сообщение об этом сегодня, 21 декабря, Первому областному информагентству подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка была госпитализирована.

«На теле девушки зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты. Предположительно, она выпала из окна одного из домов по Коммунистическому проспекту. Полиция проводит проверку», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне вечером из окна многоэтажки в Челябинске выпала женщина.