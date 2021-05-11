В Копейске прекратили уголовное дело о мошенничестве экс‑директора загса

Татьяна Мукаева написала пост в соцсети



Копейский городской суд по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора городского загса Татьяны Мукаевой. Ее обвиняли в присвоении премий сотрудников. Об этом женщина сообщила в социальной сети.

Татьяна Мукаева была задержана на рабочем месте 12 января. Она подозревалась в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая незаконно изъяла у подчиненных часть премий, которую они получили ранее.

В отношении руководителя ЗАГСа была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела за злоупотребление служебными полномочиями. Бывший директор учреждения признала свою вину, ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Дело прекращено», — сообщили в Копейском горсуде.

Бывшая начальница загса накануне, 10 мая, написала пост в социальной сети, объяснив сбор премий желанием преобразить учреждение. «Уголовное дело в отношении меня прекратили, потому что никогда ни о каких взятках и речи не могло быть... Да, мы с сотрудниками, в том числе и я, сложились с премии, чтобы закупить в ЗАГС канцелярские и иные товары (новые горшки для цветов, диспенсеры для мыла и полотенца в туалеты), но это было исключительно добровольно... Я всегда была, есть и останусь честным человеком», — написала Татьяна Мукаева.

Женщина подчеркнула, что очень переживает из-за потери любимой работы в результате недопонимания в коллективе.