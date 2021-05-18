В Копейске пожарные отстаивают деревянные дома в частном секторе

Огонь быстро распространяется из-за жары и порывистого ветра

В Копейске загорелись деревянные дома в частном секторе. Пожарные отстаивают соседние постройки. В пресс-службе МЧС России по Челябинской области уточнили, что на месте возгорания работают шесть автоцистерн.

«На улице Серова горят два жилых дома. Пожар ликвидируют 24 человека. Они же отстаивают соседние постройки. Дома деревянные. Из-за жары и порывистого ветра огонь может на них перекинуться», — уточнила сотрудник пресс-службы МЧС России по Челябинской области Юлия Субтельная.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в прошедшие выходные в Миассе сгорели три дома и надворные постройки.