В Копейске после рейда полиции в отдел доставили 20 подростков

Инспекторы напомнили школьникам о правилах поведения в общественных местах

В Копейске прошла профилактическая операция по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе рейдов по торговым комплексам города полицейские провели беседы с подростками, затронув темы вреда курения электронных сигарет и вейпов, ответственности за участие в несанкционированных митингах и безопасного поведения в интернете, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Инспекторы ПДН также напомнили подросткам о правилах поведения в общественных местах и ответственности за свои поступки. 20 человек доставлены в отдел полиции.

«Шести родителям были выписаны административные штрафы за ненадлежащее воспитание детей, которые были обнаружены в состоянии алкогольного опьянения или находились на улице после 23:00 без сопровождения взрослых», — рассказали в региональном полицейском главке.

Полиция призывает родителей активнее участвовать в воспитании детей и контролировать их поведение, подчеркивая важность совместных усилий для формирования здорового образа жизни и законопослушного поведения у подростков.