В Копейске после ЧП ищут 12 сотрудников завода

Пропавших ищут бойцы МЧС

«Силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте происшествия»,

— пишет глава региона в своем телеграм-канале.

В Копейске уточняется местонахождение 12 сотрудников предприятия, где сегодня ночью прогремели взрывы, об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.На этот час подтверждена информация о 10 погибших, 19 пострадавших. Напомним, в Челябинской области организована работа телефонов доверия

Специалисты помогут разобраться с сильными эмоциями и тревогой анонимно и бесплатно.

Единый российский телефон доверия — 8-800-333-44-34

Служба экстренной психологической помощи МЧС России — 8-495-989-50-50

Служба экстренного реагирования Кризисного центра города Челябинска — 8-351-735-51-53 (круглосуточно)

Телефон доверия для взрослых Кризисного центра города Челябинска — 8-351-735-51-61

Также в режиме горячей линии психологической помощи работают сообщения:

в группе ВКонтакте — Digital психолог;

на сайте Регионального ресурсного центра.

Уточнить информацию по пропавшим без вести можно по номеру +7-919-310-11-53