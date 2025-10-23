«Силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте происшествия», — пишет глава региона в своем телеграм-канале.
На этот час подтверждена информация о 10 погибших, 19 пострадавших.
Напомним, в Челябинской области организована работа телефонов доверия
Специалисты помогут разобраться с сильными эмоциями и тревогой анонимно и бесплатно.
Единый российский телефон доверия — 8-800-333-44-34
Служба экстренной психологической помощи МЧС России — 8-495-989-50-50
Служба экстренного реагирования Кризисного центра города Челябинска — 8-351-735-51-53 (круглосуточно)
Телефон доверия для взрослых Кризисного центра города Челябинска — 8-351-735-51-61
Также в режиме горячей линии психологической помощи работают сообщения:
в группе ВКонтакте — Digital психолог;
на сайте Регионального ресурсного центра.
Уточнить информацию по пропавшим без вести можно по номеру +7-919-310-11-53