В Копейске полиция задержала наркокурьеров межрегиональной группы

﻿Наркотики развозили по пяти регионам Урала и Сибири

В Копейске силовики задержали курьера межрегиональной группировки, распространявшей наркотики в нескольких регионах УрФО и Сибири. Молодого человека взяли в рамках масштабной операции, разработанной полицейскими Челябинской, Томской и Иркутской областей, всего в разных регионах задержаны шесть человек.



Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе МВД России, работа оперативников началась с обнаружения нескольких похожих случаев оборота синтетического наркотика — мефедрона. Одно из задержаний подозреваемых произошло в Копейске.

«В Копейском городском округе оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения „Гром“ задержали наркокурьера. Он попытался забрать из тайника, оборудованного в лесном массиве, сверток с мефедроном», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности в результате операции из оборота изъято 28 килограммов наркотических веществ. Также найдено 50 небольших свертков с мефедроном. Задержано шесть подозреваемых, среди которых жители Тюменской, Иркутской, Свердловской и Томской областей. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении всех шестерых под стражу.

Ведется розыск сообщников задержанных драгдилеров, расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Полина Агеева