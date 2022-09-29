В Копейске полицейский задержал пьяного водителя, сбившего 12‑летнюю девочку

Мужчина пытался скрыться с места происшествия

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В Копейске сотрудник патрульно-постовой службы Ильяс Газизов остановил водителя «Киа-Рио», который сбил 12-летнюю девочку и попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ДТП случилось накануне днем, 28 сентября, на Коммунистическом проспекте.

«Ставший свидетелем инцидента полицейский Ильяс Газизов поехал следом, обогнал его машину и преградил путь своим автомобилем. Неравнодушные граждане помогли полицейскому удерживать нарушителя до прибытия экипажа ДПС. Пострадавшей девочке после медицинского осмотра назначили амбулаторное лечение», — рассказали в региональном полицейском главке.

Оказалось, что 33-летний водитель «Киа» был пьян. В отношении него составлены административные протоколы, в том числе за оставление места ДТП.

За профессионализм и грамотные действия руководство ОМВД России по Копейску поощрит младшего сержанта полиции Ильяса Газизова.