В Копейске полицейский задержал парня, собирающего коноплю

Молодому человеку грозит до трех лет тюрьмы

В Копейске Челябинской области полицейский задержал 20-летнего парня, который собирал коноплю. Молодой человек был задержан, в его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Участковый полиции заметил в кустах человека, который что-то собирал. Подойдя к нему, он выяснил, что местный житель нарвал коноплю с частной территории для личного потребления.

Полицейский доставил парня в участок, где выяснилось, что молодой человек нигде не работает. Судимостей у него нет. Правоохранители изъяли у задержанного около 50 граммов наркосодержащего растения и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до трех лет.