В Копейске полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры

Мужчина, покидая жилье своей знакомой, унес с собой телевизор

В Копейске местная жительница привела домой гостя и оставила его одного в квартире. Вернувшись, женщина обнаружила, что мужчина совершил кражу. Потерпевшая сразу же написала заявление в полицию, сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

28-летняя женщина рассказала, что накануне познакомилась с молодым человеком. Она пригласила его к себе в гости, а утром ушла по делам, оставив его спящим. Вернувшись домой, потерпевшая обнаружила, что из квартиры пропал телевизор. Ущерб копейчанка оценила в семь тысяч рублей.

«По подозрению в совершении противоправного деяния стражами правопорядка задержан ранее судимый местный житель, 1998 года рождения. Задержанный пояснил, что похищенный телевизор он продал, а деньги потратил на личные нужды»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.