В Копейске полицейские устанавливают участников массовой драки у ТРК

Одного из участников конфликта доставили в больницу

Накануне вечером жители Копейска стали свидетелями массовой драки у торгово-развлекательного комплекса «Слава». По данным очевидцев из соцсетей, группа мужчин устроила уличную потасовку, причем один из участников драки получил серьезные травмы. Сейчас в обстоятельствах этих событий разбираются правоохранители. Они устанавливают всех, кто был причастен к этому происшествию.

«Я услышала звук тормозов резкий, и, пока окно открывала, уже что-то началось. Один из них в машину залез, матерился на всю улицу и потом, видимо, вылез из нее. Драка на середине дороги началась. Жестко избили его», — написала свидетель происшествия.

В ГУ МВД региона сообщили, что полицейские оперативно отреагировали на сообщение о конфликте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а один из участников конфликта был доставлен в больницу.

«Сотрудниками полиции опрошены очевидцы, выясняются все детали произошедшего. Принимаются необходимые меры, направленные на установление всех участников происшествия. Ситуация находится на контроле у руководства копейской полиции», — заявили в областном полицейском главке.