В Копейске полицейские нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика

Ребенок отстал от родителей на прогулке и не смог их догнать

Сегодня, 7 июля, в Копейске к патрулировавшим дорогу полицейским обратился восьмилетний мальчик. Он сообщил, что отстал от родителей во время прогулки, а потом потерял их из виду. По счастливому стечению обстоятельств, мальчик и его родители встретились в отделе полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ребенок назвал полицейским свой адрес и добавил, что хотел дойти до дома самостоятельно, но не смог. Тогда они посадили его в свой автомобиль и повезли по указанному адресу. Но дверь им никто не открыл. Полицейские приняли решение отвезти школьника в отдел полиции. Прибыв туда, мальчик увидел своих родителей.

«Взрослые пришли писать заявление о пропаже своего сына. Они признались, что упустили его из виду во время семейной прогулки»,— сообщили в полицейском главке.

Правоохранители провели с семьей профилактическую беседу.

Ранее в Еманжелинске нашли пропавшего девятилетнего мальчика. Выяснилось, что он отправился на прогулку и заночевал у своего друга. При этом своих родителей ребенок об этом не уведомил.

В Еткульском районе продолжаются поиски 14-летнего подростка, нуждающегося в медицинской помощи. Известно, что парень потерялся в лесном массиве.