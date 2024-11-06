В Копейске полицейские накрыли наркопритон

Свою квартиру для потребления запрещенных веществ предоставил 47‑летний мужчина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Копейску выявили наркопритон, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Хозяин жилища ранее судим и потреблял наркотики вместе с другими зависимыми.

«Полицейские составили семь административных протоколов по статье 6.9. КоАП РФ („Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ“)», — сообщили в ГУ МВД по региону.

В отношении хозяина возбуждено уголовное дело об организации притона (статья 232 УК РФ).