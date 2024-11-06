Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Копейску выявили наркопритон, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Хозяин жилища ранее судим и потреблял наркотики вместе с другими зависимыми.
«Полицейские составили семь административных протоколов по статье 6.9. КоАП РФ („Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ“)», — сообщили в ГУ МВД по региону.
В отношении хозяина возбуждено уголовное дело об организации притона (статья 232 УК РФ).