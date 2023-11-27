В Копейске пенсионерка сбросила 340 тыс. рублей из окна

Бабушка думала, что спасает внучку от ответственности за ДТП

В Копейске задержали курьера, забравшего у 89-летней пенсионерки крупную сумму денег. Женщине позвонила незнакомка, которую потерпевшая приняла за свою дочь, и сообщила, что внучка якобы сбила пешехода, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Чтобы помочь внучке избежать уголовного наказания, нужны деньги. Псевдородственница попросила у бабушки максимально доступную сумму, за которой прибудет посыльный. Пенсионерка собрала все имевшиеся у нее деньги — 340 тыс. рублей — и в пакете сбросила их через окно незнакомцу», — рассказали в полиции.

Спустя некоторое время женщина поговорила с настоящей внучкой и поняла, что стала жертвой обмана.

Оперативники вышли на курьера — им оказался ранее судимый 25-летний челябинец, который решил подзаработать на свадьбу. Забрав у потерпевшей деньги, он перевел их через банкомат неустановленным лицам, оставив часть суммы себе.

В настоящее время полицейские устанавливают соучастников злоумышленника и дополнительные эпизоды его противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело.