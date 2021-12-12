В Копейске пенсионерка отдала мошеннику 17 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником полиции

В Копейске Челябинской области пенсионерка доверилась мошеннику, который представился сотрудником полиции, и отдала ему 17 тысяч рублей. После передачи денег женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию, сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

72-летняя женщина пояснила полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником ГИБДД и сообщил, что ее дочь совершила ДТП. Чтобы избежать наказания и решить проблему, абонент потребовал от пенсионерки крупную сумму денег. Женщина ответила, что у нее есть только 17 тысяч рублей, на которые и согласился «полицейский». При этом он потребовал завернуть деньги в пакет и выбросить из окна квартиры, что потерпевшая и сделала.

Только после того, как копейчанка выполнила все требования, она позвонила дочери и узнала, что на самом деле никакой аварии не было, а звонивший оказался мошенником.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался 32-летний житель Коркинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 5 лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.