В Копейске пассажир рейсового автобуса пострадал в ДТП с тремя машинами

Авария произошла рано утром на остановке

В среду, 24 сентября, в Копейске столкнулись три транспортных средства: «Газель» и два рейсовых автобуса. Авария произошла в 7:15 утра на проспекте Победы у дома № 70а, сообщает ГАИ Челябинской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Газели» въехал в остановившийся для высадки пассажиров автобус ПАЗ. От удара ПАЗ продолжил движение и столкнулся с автобусом Volgabus, который начал отъезжать от остановки.

Пассажир автобуса ПАЗ получил травмы. Характер травм и возраст пассажира не уточняются.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.