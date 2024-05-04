В Копейске отправили в СИЗО мотоциклиста, в ДТП с которым погиб 17-летний парень

Погибший также управлял двухколесным транспортом

Суд в Копейске заключил под стражу 33-летнего местного жителя, который, управляя мотоциклом «Урал» в нетрезвом состоянии, устроил смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Копейска.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Городской суд избрал копейчанину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, авария произошла вечером 30 апреля на улице Зеленой в поселке Калачево. 33-летний мужчина на мотоцикле «Урал» выехал на полосу встречного движения, где врезался в мотоцикл «Кобра», которым управлял 17-летний парень. Последний от полученных травм скончался на месте аварии. Пассажирки обоих мотоциклов получили травмы.

Известно, что оба водителя не имели прав, а мотоциклы не были зарегистрированы. Кроме того, на водителях и пассажирах двухколесного транспорта не было защитных шлемов.