В Копейске осужден сбытчик более 13 кг наркотиков

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области

40-летний мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и приговорен Копейским городским судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 600 000 рублей, сообщили в прокуратуре Челябинской области.



С января по март 2024 года обвиняемый, действуя в Свердловской области, получал наркотики через закладки, фасовал их и планировал сбыт через интернет-мессенджер. Преступление не было доведено до конца из-за задержания и изъятия у него более 13 кг наркотиков.