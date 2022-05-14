В Копейске осудят двоих производителей и сбытчиков нелегального алкоголя

Материалы уголовного дела переданы в городской суд

В Копейске будут судить двух мужчин за организацию производства и сбыта нелегального спиртного. Им грозит до четырех и шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

51-летний и 45-летний мужчины оборудовали на одном из складов в поселке Железнодорожном в Копейске цех по розливу спиртного. В помещении была установлена автоматизированная линия по розливу, а также были бутылки, упаковочные материалы и тары со спиртосодержащей продукцией. Также запасы спирта злоумышленники хранили в помещении в деревне Печенкино. Готовую поддельную продукцию они распространяли по всей территории Челябинской области.

«В ходе обысков, проведенных следователями, в общей сложности было изъято порядка 11 тысяч бутылок высокоградусного спиртного различных наименований без предусмотренной законодательством маркировки и свыше 4,5 тонн спирта, используемого для производства алкогольной продукции известных наименований. Причиненный ущерб в результате незаконной деятельности составил не менее трех миллионов рублей»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 и части 3 статьи 180 УК РФ, которые затем объединили в одно производство. За производство, хранение, перевозку или сбыт продукции без обязательной маркировки и незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и с причинением значительного ущерба, им грозит до 4 и 6 лет лишения свободы. На данный момент материалы дела переданы в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.