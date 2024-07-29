В Копейске оперативники накрыли притон в квартире

Хозяин жилища ранее судим

В Копейске участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Копейску выявили наркопритон, организованный в квартире. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Хозяин квартиры, 45-летний мужчина, ранее судим и регулярно предоставлял свое жилье лицам, употребляющим наркотики. В отношении собственника квартиры возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов»).

Лица, употребляющие наркотики в квартире, попали под административную ответственность.