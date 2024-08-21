В Копейске обрушилась часть тротуара около жилого дома

ЧП произошло при замене канализационных труб

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Вечером 20 августа в Копейске на улице Кожевникова в районе дома № 19, где ведутся работы по замене изношенного участка канализационной трубы, обрушилась часть тротуара. Местные жители запечатлели момент падения пласта асфальта.

«Рабочие вовремя успели оттащить трубу, а за полминуты до обрушения здесь еще ходили люди», — рассказали в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители опасаются, что асфальт может провалиться и под жилым домом, рядом с которым проводят работы. Однако в МУП «КСВВ» сообщили, что угрозы попадания дома в призму обрушения нет.

«Сообщаем, что ведется замена изношенного участка сети, специалисты в настоящее время работают, трубопровод укладывается на место аварийного участка. Угрозы попадания жилого дома в призму обрушения нет», — сообщили в компании.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в мае в Челябинске на улице Первой Пятилетки: там обрушилась часть проезжей части. Причиной провала оказалась изношенная канализационная сеть. Работы на участке велись почти все лето.