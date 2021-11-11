В Копейске ночью вспыхнула многоэтажка

С места пожара эвакуированы 103 жильца

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В Копейске в ночь на 11 ноября произошел пожар в четырехэтажном доме по проспекту Победы, вспыхнула крыша здания. К месту вызова направили пожарно-спасательные подразделения по рангу «Пожар № 2», сообщили в региональном МЧС.

«В кратчайший срок была проведена эвакуация жителей: в общей сложности опасную зону покинули 103 человека, из них 22 ребенка. Пожар локализован и ликвидирован на площади 400 квадратных метров. На тушении работало 39 человек личного состава и 12 единиц техники», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщили в администрации города, в результате пожара никто не пострадал, предоставление временного жилья никому пока не потребовалось. Но в случае необходимости для размещения была подготовлена близлежащая школа (спортзал). Владельцам пострадавших квартир направят выплаты. Сумма составит 10 или 20 тысяч рублей, в зависимости от размера понесенного ущерба. Дополнительно жители могут подать заявление в Минсоц региона, данное ведомство само определит размер выплаты.