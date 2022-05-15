В Копейске неизвестный избил и ограбил мужчину

Полицейские задержали подозреваемого

В Копейске Челябинской области неизвестный напал на местного жителя, избил его и украл сотовый телефон. Полицейские задержали грабителя, ему грозит до четырех лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением обратился пострадавший 47-летний житель Копейска. Он рассказал, что ночью возвращался домой по улице Меховова. Вдруг возле него остановился автомобиль. Оттуда выскочил молодой человек, повалил его на землю, нанес несколько ударов и украл сотовый телефон. После произошедшего злоумышленник сел в машину и уехал. Ущерб копейчанин оценил в 10 тысяч рублей.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении противоправного деяния задержан 19-летний житель Копейска. Он пояснил, что похищенный телефон продал, а деньги истратил на личные нужды»,— рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, — лишение свободы на срок до четырех лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.