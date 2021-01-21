В Копейске неизвестные украли из кассы магазина 40 тысяч рублей

Преступление произошло в ночное время

В Копейске Челябинской области утро для продавцов одного из магазинов началось с происшествия: кто-то ночью проник в помещение и вытащил деньги из кассы. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Сотрудники сразу же доложили об этом директору, а тот — в полицию. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлены двое ранее судимых жителей Челябинской области, 1980 и 1996 года рождения, которые временно проживают в Копейске. Задержанные пояснили, что ночью, разбив окно, проникли в магазин, откуда похитили деньги, которые в дальнейшем истратили на личные нужды»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальное наказание, которое могут получить злоумышленники, — лишение свободы сроком до пяти лет.

В отношении южноуральцев избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.