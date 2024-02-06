В Копейске неизвестные разбили десять машин

Полиция проводит проверку

В Копейске возле дома № 2 на улице Республиканской неизвестные разбили стекла десяти припаркованных автомобилей. Об этом одна из пострадавших написала в социальной сети «ВКонтакте».

«Не просто побили стекла, еще и внутри машины все перевернули. Не храню я там золото и бриллианты», — написала женщина.

В полиции Копейска зарегистрировали обращения пострадавших.

«Проводится работа по установлению лиц, причастных к данному инциденту, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы», — прокомментировали в УМВД.

Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят обратиться в дежурную часть по номеру 8 (35139) 98-822. Также можно набрать 112.