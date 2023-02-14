В Копейске нашли газовую заправку без документов

АГЗС на улице Лихачева не соответствовала требованиям безопасности

В Копейске владельца заправки оштрафовали за множество нарушений и несоблюдение требований безопасности, которое могло привести к трагичным последствиям. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Газозаправочная станция на улице Лихачева принадлежит компании «НОКС». Проверка объекта представителями прокуратуры и МЧС показала, что АГЗС не зарегистрировали в качестве опасного производственного объекта. Также нет необходимых лицензий и технологической документации.

«При обустройстве станции не соблюдены минимальные расстояния до зданий и сооружений, отсутствуют источники наружного пожаротушения, не обеспечивается периодичность осмотра огнетушителей, допущено надземное размещение резервуара с газом под давлением, отсутствует громкоговорящая связь. Также к работе допущен оператор АГЗС без инструктажа по противопожарной безопасности», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении компании «НОКС» возбудили административные дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ) и нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Юридическому лицу назначили штраф в 100 тысяч рублей. Нарушения в работе станции устраняют.

Напомним, в конце 2019 года в Сатке взорвалась частная автозаправка. Огромное облако из пламени запечатлели видеорегистраторы и камеры телефонов проезжающих мимо автовладельцев.